На основе готового шаблона с изменениями нужно сделать интернет-магазин готовых шаблонов, типа joomlaz.ru, из всего меню нужно меню только "Тематика шаблона" Делать нужно исключительно на joomla 3.0+ с помощью JoomShopping или VirtueMart ...
ИМ по продаже музыкальных носителей OpenCart
Друзья, меня интересует создание ИМ на базе OpenCart по продаже музыкальных носителей (CD, Винил).
Нравится www.plastinka.com со своими плюсами и минусами, есть небольшой бриф, так же готов заплатить небольшую сумму за грамотное составление ТЗ в режиме *вопрос-ответ*
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