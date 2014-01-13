Доработка и работа над модулями для DLE

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Завершен2 заявки129 просмотров

Здравствуйте!

Ищем специалиста по движку Dle. Для интернет-магазина создавалось множество модулей, но многие из них не смогли закончить из-за личных причин программиста. Работы достаточно будет, так как есть еще несколько задумок по развитию проекта с технической стороны.

Цена и объем работы будут оговариваться лично!

Для исполнителя желательно:

1. Предоставить свои работы.

2. Опыт работы с движком Dle.

3. Иметь отзывы от довольных клиентов.

DLE
11 лет назад
waveman
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$50
3 дня
Работа была сделана в сроки и качественно. Продолжаем сотрудничать. Рекомендую!
Качественно поработали) спасибо

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад