Доработка и работа над модулями для DLE

Здравствуйте!

Ищем специалиста по движку Dle. Для интернет-магазина создавалось множество модулей, но многие из них не смогли закончить из-за личных причин программиста. Работы достаточно будет, так как есть еще несколько задумок по развитию проекта с технической стороны.

Цена и объем работы будут оговариваться лично!

Для исполнителя желательно:

1. Предоставить свои работы.

2. Опыт работы с движком Dle.

3. Иметь отзывы от довольных клиентов.