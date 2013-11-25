Ищу честного программиста, который хорошо может разбираться в чужом коде. Есть сайт на опенкарте, который очень переделан под сайт-недвижимости. Нужно внести некоторые дополнения. Потом из этого же сайта будем делать ещё 1 с ...
Требуется создание интернет-магазина
Срочно требуется создание нескольких небольших интернет магазинов на бесплатном движке. Нужно для начала 3 магазина, возможно шаблонные на шаблонном дизайне. Важна срочность и качество работы. В каждом интернет магазине не более нескольких подразделов и не более 30-50 позиции. Рассмотрю все предложения. Возможно долгосрочное сотрудничество. Проектов очень много!
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