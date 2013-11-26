Создать интернет-магазин по шаблону + календарь

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Куплен шаблон http://www.leotheme.com/demo/prestashop14x/?template=leo_mobile который сделан для сервиса http://www.prestashop.com

Описание проекта: портал где собраны официальные тренинги разных категорий + календарь всех событий в интернете связанных с инфо индустрией

Основные 2 блока на сайте

1) Магазин.

- Состоит из разных категорий по типу саморазвитие, спорт, финансы и т.д.. Каждая категория состоит из под категорий. Задача чтобы клиент мог зайти в категорию по меню или с главной и мог подобрать для себя тренинг по фильтрам (автор, цена, конкретика и т.д.)

- Так же есть разделы в категориях распродажи.

2) Календарь (ориентировочно так http://сообществопредпринимателей.рф/?cat=10)

- Состоит из календарь и списка на каждый день предстоящих событий и мероприятий в сфере инфо-ндустрии. При нажатии на событие происходит переход на подробности о мероприятии.

+ наполнение около 400-600 продуктов

СМОТРИТЕ ПРИКРЕПЛНЫЙ ВАРИАНТ, ТАМ ПРИМЕРНАЯ ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА!