Перенести vamshop в Opencart

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Закрыт3 заявки137 просмотров

Есть давно работающий магазин на vamshop. Хочу перенести его на Opencart. Требуется перенести товарную базу базу с сохранением всех ссылок, чтобы не надо было заново индексировать все. По возможности перенести и клиентов. Но это не столь принципиально.

Opencart
11 лет назад
krt
64 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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