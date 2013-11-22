Сначала сделали сами на "Беслпатном" сервисе - не ожидали, что Все 1000 фото надо подкачивать....вручную. Нужна помощь. Дизайн ЛЮБОЙ - условие: автоматическое подгружение Артикулов товара (как я представляю).
Доработки интернет-магазина на OpenCart
Теребуется доработка интернет-магазина на Opencart.
В частности:
подправить и настроить поиск
Установить фильтр
Исправить все баги
Для определения сроков и цены вышлю подробное задание
Заявки фрилансеров
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