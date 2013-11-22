Добрый день Для периодических работ по модернизации магазина на опенкарт требуется опытный и ответственный человек. В ближайшее время нужно врезать в дизайн пару блоков, завести новые категории заполнить их спарсенными товарами.
Интернет- магазин
Здравствуйте уважаемые фрилансеры.
Ищу опытного фрилансера или компанию (веб-студию) для создания интернет магазина по продаже бытовой техники. Более детальное описание указано в ТЗ, которое отправлю потенциальным исполнителям.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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