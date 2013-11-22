Интернет- магазин

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт15 заявок158 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Ищу опытного фрилансера или компанию (веб-студию) для создания интернет магазина по продаже бытовой техники. Более детальное описание указано в ТЗ, которое отправлю потенциальным исполнителям.

Спасибо.

11 лет назад
genadev85
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
11 лет назад
$750
15 дней

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
11 лет назад

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