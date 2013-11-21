Необходимо произвести доработки интернет-магазина таобао www.kit-rus.com. Задачи: 1.Сделать скидки в карточках товара.(работа с апи таобао) 2.Загрузка страниц не более 3 сек. 3.Сделать фильтра поиска товара. ...
Доработки Vamshop ( юзабилити)
Есть несколько магазинов разных версий ( от 1.2 до 1.56 и 1.65), требуются следующие доработки:
1) летающая картинка товара в корзину - при нажатии на кнопку "купить", то есть визуальная демонстрация процесса, когда человек кладет товар в корзину
2) всплывающее окно такого типа ( опять же в момент когда товар поступает в корзину)
3) + установка быстрой покупки товара (вспыхивающее окно, в нем название товара и поля, которые должен заполнять пользователь)
4) если есть рекомендации и доработки другие- буду рад рассмотреть предложения.
Обращаться только тех, кто уже работал с Vamshop!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, фрилансеры. Требуется разработать ИМ (витрину, т.е. без цен и оплаты товаров) под ключ: - Спарсить информацию с 1 сайт донора и разместить ее на OpenCart (другие варианты тоже рассматриваются). Около ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется программист для создания интернет-магазина! Предпочтение - cms: Modx но и не только! *если покажете эффективность другой CMS - предпочтение может поменяться. Это интернет магазин - анализов, на этом сайте можно заказать ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать уже готовый дизайн, по сути это даже не интернет-магазин. Единственное что нужно это скрипт добавления товаров. Процесс покупки очень простой: Человек выбирает товар, кликает по нему, переходит на страничку ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется отредактировать вывод товара на Joomla-сайте: – Вывод расширенного описания визуально разместить после вывода короткого описания; – Добавить социальные кнопки Вконтакте и Одноклассники, МойМир (последние два необязательно); – Добавить кнопку-ссылку на существующую ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Уважаемые фрилансеры! На базе wordpress нужно сделать магазин подержаных автомобилей со следующими возможностями: 1. Импорт автомобилей из внешней базы данных (есть обновляющаяся mysql база автомобилей, из нее нужно выдергивать ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Интересует стоимость и сроки прикрутки оплаты товара через киви кошелёк к самописному сайту. Ссылку сайта сброшу в личку.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
CMS - ImageCMS Shop Premium 4.5. Интернет-магазин расчитан до 40 000 товаров. Нужно нарисовать и сверстать дизайн под сетку нового шаблона ImageCMS Shop New Level. Провести полную настройку магазина (сложный фильтр товаров, ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад
Создание каталога товаров с упрощенной покупкой, вместо корзины присутствовал калькулятор. Обезательна выгрузка / загрузка в 1С, и exel Ориентир http://sant-market.com.ua/ !Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
На данный момент необходимо сделать следующую работу 1. Оценить существующий движок работающего интернет магазина. 2. Оценить существующую верстку нового дизайна и прикрутить новый дизайн и дописать новые функции. 3. Написать ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад