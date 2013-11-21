Доработки Vamshop ( юзабилити)

Есть несколько магазинов разных версий ( от 1.2 до 1.56 и 1.65), требуются следующие доработки:

1) летающая картинка товара в корзину - при нажатии на кнопку "купить", то есть визуальная демонстрация процесса, когда человек кладет товар в корзину

2) всплывающее окно такого типа ( опять же в момент когда товар поступает в корзину)

3) + установка быстрой покупки товара (вспыхивающее окно, в нем название товара и поля, которые должен заполнять пользователь)

4) если есть рекомендации и доработки другие- буду рад рассмотреть предложения.

Обращаться только тех, кто уже работал с Vamshop!!