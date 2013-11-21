Большой интернет-магазин | ImageCMS Shop

$2500
  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок223 просмотра

CMS - ImageCMS Shop Premium 4.5.

Интернет-магазин расчитан до 40 000 товаров.

Нужно нарисовать и сверстать дизайн под сетку нового шаблона ImageCMS Shop New Level.

Провести полную настройку магазина (сложный фильтр товаров, скидки/акции, интеграции с 1С, e-mail рассылки, доставка, обратный звонок, возможность покупки в один клик, права пользователей …).

11 лет назад
arsengomer
Гомеров 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров