Программист Shop-script Верстка+натяжка+доработки

в связи с отказом по состоянию здоровья предыдущего исполнителя: www.fl.ru/users/ljgrey/ требуется доделать интернет магазин. new.constanta.ua/ – то, что есть сейчас. что нужно – в приложении. нужно все состыковать с БД и набитыми товарами опциями ...