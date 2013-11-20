Создание и-нет магазина

Интересует создание интернет-магазина на престе. Продукция — БАД, спортивное питание, витамины.

Бюджет сайта в районе 10.000 рублей. Ничего отрисовывать специально не нужно, нужно интегрировать стиль и продукцию в действующий сервис с готовым шаблоном для четкой работы магазина с учетом правильного размещения тегов, мета-тегов, тайтлов и т.д. для последующей оптимизации. Бриф во вложении.

Магазин стандартный по функционалу с оплатой, доставкой, товарными накладными. Есть особенности и пожелания по перелиновке, качественному внешнему виду и т.д.