маг на Presta Shop - поставить форму ввода данных с переключаемыми вкладками для частных лиц и предприятий - эскиз прилагается. Ссылку на аналог вышлю. Сроки важны.
Разработка Интернет-магазина
Требуется разработка Интернет-магазина со связью с 1С. Движки для разработки: 1С Битрикс или Umi CMS.
Дизайн предоставим. Требуется разработка программной части и верстка. Сайт по функционалу аналогичный: http://www.medcity.ru/
Способы оплаты: безналичный расчет (кредитные карты), наличный расчет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть шаблон с темплейтмонстра CMS- joomla Требуется перевод англ. шрифтов на русские Возможно, устранение некоторых страниц Замена логотипа. Полное ТЗ передадим выбранному специалисту. От Вас: Цена, ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нам необходимо разработать новый виджет. Скрин я прикрепил, на котором попытался объяснить, что мы хотим сделать. Объяснение: Хочу, чтоб на странице одного товара снизу и слева отображались товары ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Все привет. Нужно в Битрикс(Редакция малый бизнес) Сделать, чтобы у товара можно было выбрать размер в карточке товара. и когда нажимаешь в корзину, в корзину выбранный размер тоже попадал. Бюджет 1500р.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется создать интернет магазин на базе OpenCart. (Желательно) Тема: детская одежда Особенности: В шапке: логотип, название магазин, быстрый выбор 3х категорий, корзина, контактные телефоны, заказать обратный звонок. Ниже: горизонтальное меню ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна помощь в доработке сайта на битрикс. Синхронизация с 1С, если понадобится. http://www.garderobonline.ru/ Нужно: 1. Устранение проблемы появления страниц дублей; 2.ЧПУ; 3. Перенос каталога на главную стр.; 4. Создание ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть сверстанный макет интернет-магазина. Нужно его натянуть на движек. Скорее всего joomla virtue mart. Ну и соответственно проверить весь функционал. Пишите пожалуйста сроки и цену выполнения данной работы.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать интернет-магазин. Бюджет: 300-500 у.е. Движок - выбираю между Opencart и Prestahop, хотя возможны варианты. Предлагайте. От Вас - примеры работ, ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходима срочная помощь по опенкарт. Просьба начинающих не писать (сам очень хорошо знаю систему, застопорился на одном моменте) Необходимо доработать (переделать ) систему похожих товаров. Подробности в личке или скайп ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте!Нужен интернет магазин по подбору оригинальных и неоригинальных автомобильных запчастей для легковых автомобилей на базе TecDoc. -Своя бухгалтерия. -Возможность привязки 1С. -Возможность выкладывания прайсов поставщиков(как сами поставщики так и администратор). -Регистрация ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад