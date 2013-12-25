Маг на Presta Shop - поставить форму ввода данных

$100
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Завершен2 заявки124 просмотра

маг на Presta Shop - поставить форму ввода данных с переключаемыми вкладками для частных лиц и предприятий - эскиз прилагается. Ссылку на аналог вышлю. Сроки важны.

11 лет назад
ollo_kz
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Almair
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$90
1 день
Искал программиста который возьмется за шаблон Presta Shop - 2 месяца, исполнил только Константин, сработано качественно и в срок - спасибо! Рекомендую!
Четкая постановки задачи,всегда на связи ,своевременная оплата.Буду рад дальнейшему сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

Almair
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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