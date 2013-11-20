Есть не совсем функциональный интернет-магазин http://matroluxe.pl.ua/ И есть шаблон http://www.templatemonster.com/ru/oscommerce-templates-type/36712.html На основе шаблона надо сделать интернет-магазин матрасов. Добавить/переделать возможность выбора матрасов по нескольким параметрам (длина, ширина, жесткость, высота, рекомендуемая нагрузка, ценовой диапазон) ...
Opencart расширение функционала
Здравствуйте! Требуется доработка/настройка стандартного функционала CMS Opencart и первичная SEO оптимизация. Дизайн предоставим (на стадии разработки).
Из расширения функционала: экспорт/импорт каталога товаров (большооой csv), карточка подкатегории (всплывающее окно, как быстрый просмотр для товара с заказом товара), фильтры, поиск, личный кабинет, индивидуальная скидка, статьи. Полное ТЗ предоставлю заинтересовавшим исполнителям.
Пожалуйста, указывайте:
- порядок цен (за 2 тысячи Вы интернет-магазины с доработкой функционала, или за 2 миллиона – нам нужно понимать);
- ссылки на сайты (не на скрины) с Вашей доработкой функционала Opencart.
+ отзыв
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно переделать стандартную корзину в вебасисте , цена договорнаяИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка Интернет-магазина со связью с 1С. Движки для разработки: 1С Битрикс или Umi CMS. Дизайн предоставим. Требуется разработка программной части и верстка. Сайт по функционалу аналогичный: http://www.medcity.ru/ Способы оплаты: безналичный расчет (кредитные ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
маг на Presta Shop - поставить форму ввода данных с переключаемыми вкладками для частных лиц и предприятий - эскиз прилагается. Ссылку на аналог вышлю. Сроки важны.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть шаблон с темплейтмонстра CMS- joomla Требуется перевод англ. шрифтов на русские Возможно, устранение некоторых страниц Замена логотипа. Полное ТЗ передадим выбранному специалисту. От Вас: Цена, ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нам необходимо разработать новый виджет. Скрин я прикрепил, на котором попытался объяснить, что мы хотим сделать. Объяснение: Хочу, чтоб на странице одного товара снизу и слева отображались товары ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Все привет. Нужно в Битрикс(Редакция малый бизнес) Сделать, чтобы у товара можно было выбрать размер в карточке товара. и когда нажимаешь в корзину, в корзину выбранный размер тоже попадал. Бюджет 1500р.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется создать интернет магазин на базе OpenCart. (Желательно) Тема: детская одежда Особенности: В шапке: логотип, название магазин, быстрый выбор 3х категорий, корзина, контактные телефоны, заказать обратный звонок. Ниже: горизонтальное меню ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна помощь в доработке сайта на битрикс. Синхронизация с 1С, если понадобится. http://www.garderobonline.ru/ Нужно: 1. Устранение проблемы появления страниц дублей; 2.ЧПУ; 3. Перенос каталога на главную стр.; 4. Создание ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть сверстанный макет интернет-магазина. Нужно его натянуть на движек. Скорее всего joomla virtue mart. Ну и соответственно проверить весь функционал. Пишите пожалуйста сроки и цену выполнения данной работы.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад