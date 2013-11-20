Opencart расширение функционала

Здравствуйте! Требуется доработка/настройка стандартного функционала CMS Opencart и первичная SEO оптимизация. Дизайн предоставим (на стадии разработки).

Из расширения функционала: экспорт/импорт каталога товаров (большооой csv), карточка подкатегории (всплывающее окно, как быстрый просмотр для товара с заказом товара), фильтры, поиск, личный кабинет, индивидуальная скидка, статьи. Полное ТЗ предоставлю заинтересовавшим исполнителям.

Пожалуйста, указывайте:

- порядок цен (за 2 тысячи Вы интернет-магазины с доработкой функционала, или за 2 миллиона – нам нужно понимать);

- ссылки на сайты (не на скрины) с Вашей доработкой функционала Opencart.

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