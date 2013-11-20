Прорабатываю вариант по доработке моего сайта www.raionchik.by, сайт выполнен на PrestaShop: - Excel управление сайтом; - возможность размещения дополнительной рекламной таблицы (блока) (пример: в определенном разделе вставку Цена - Продавец №1 – Логотип ...
Создать интернет магазин
Дизайн и логотип www.sako-group.com.
Товаров больше 10000 наименований (заказчик сам будет наполнять).
Нужно сделать как можно бюджетней.
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