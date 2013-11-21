Верстка главной страницы prestoshop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки153 просмотра

Добрый день!

Мне необходимо изменить дизайн страницы на сайте http://infoavon.ru который выполнен на движке prestoshop.

На главной странице есть слайдер, и два модуля картинок слева от слайдера. Задача — Слайдер растянуть по ширине страницы, а модули картинок разместить под слайдером.

Схема как должно получиться: http://cs412330.vk.me/v412330433/3a72/QSRTjOhl1Jk.jpg

Добавление картинок через админку в слайдер и модули должно остаться работоспособным.

Во сколько оцениваете по времени и стоимости?

Оплату произвожу в WMR или Яндекс.Деньги.

11 лет назад
tomminuker
Виталий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mirlan
Мирлан 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отлично сделанная работа, быстро и профессионально! Спасибо большое за сотрудничество!
Отличный заказчик, все ясно и четко объясняет, оплату получил сразу после выполнения заказа.

Заявки фрилансеров

mirlan
Мирлан 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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