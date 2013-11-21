Верстка главной страницы prestoshop

Добрый день!

Мне необходимо изменить дизайн страницы на сайте http://infoavon.ru который выполнен на движке prestoshop.

На главной странице есть слайдер, и два модуля картинок слева от слайдера. Задача — Слайдер растянуть по ширине страницы, а модули картинок разместить под слайдером.

Схема как должно получиться: http://cs412330.vk.me/v412330433/3a72/QSRTjOhl1Jk.jpg

Добавление картинок через админку в слайдер и модули должно остаться работоспособным.

Во сколько оцениваете по времени и стоимости?

Оплату произвожу в WMR или Яндекс.Деньги.