Интересует создание интернет-магазина на престе. Продукция — БАД, спортивное питание, витамины. Бюджет сайта в районе 10.000 рублей. Ничего отрисовывать специально не нужно, нужно интегрировать стиль и продукцию в действующий сервис с готовым ...
Битрикс код + верстка
18 правок к сайту на битриксе по ТЗ. Сайт - интернет магазин. Правки частично косметическиие, частично функциональные. Нужен опытный человек. начать и окончить сегодня.
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