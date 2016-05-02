Доделать/переделать интернет магазин joomla 2.5.16

в связи с отказом по состоянию здоровья предыдущего исполнителя: www.fl.ru/users/ljgrey/ требуется доделать интернет магазин.

new.constanta.ua/ – то, что есть сейчас. что нужно – в приложении. нужно все состыковать с БД и набитыми товарами опциями и функционалом с этого сайта constanta.ua и т.д.

РАБОТА ОЧЕНЬ СРОЧНАЯ, т.к. сроки все вышли.

Цена, реальный срок, портфолио.

Оплата ТОЛЬКО поэтапная!