Доделать/переделать интернет магазин joomla 2.5.16

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка137 просмотров

в связи с отказом по состоянию здоровья предыдущего исполнителя: www.fl.ru/users/ljgrey/ требуется доделать интернет магазин.

new.constanta.ua/ – то, что есть сейчас. что нужно – в приложении. нужно все состыковать с БД и набитыми товарами опциями и функционалом с этого сайта constanta.ua и т.д.

РАБОТА ОЧЕНЬ СРОЧНАЯ, т.к. сроки все вышли.

Цена, реальный срок, портфолио.

Оплата ТОЛЬКО поэтапная!

Joomla
11 лет назад
amgweb
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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