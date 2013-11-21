в связи с отказом по состоянию здоровья предыдущего исполнителя: www.fl.ru/users/ljgrey/ требуется доделать интернет магазин. new.constanta.ua/ – то, что есть сейчас. что нужно – в приложении. нужно все состыковать с БД и набитыми товарами опциями ...
Настройка Opencart
Необходимо настроить ИМ на Opencart
Есть шаблон http://www.opencart.bz/demo/19
Модуль импорта
http://opencartforum.ru/topic/16297-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD/
требуется настройка:
- импорт и парсинг товара
- внутренние ссылки
- фильта
- модули оплаты
- прорисовать лого и баннера
- перенести на хостинг
В результате функционально нужно получить что-то вроде:
http://www.uspmotorsports.com/
Будет требоваться дальнейшая донастройка за отдельную оплату, плюс создание нескольких клонов с минимальными изменениями, поэтому ищется ответственный человек с перспективой длительного сотрудничества.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте Нужно настроить в интернет магазине вывод товара в Яндекс Маркет. CMS NetCatИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Дизайн и логотип www.sako-group.com. Товаров больше 10000 наименований (заказчик сам будет наполнять). Нужно сделать как можно бюджетней.Интернет-магазины25 заявокЗакрыт11 лет назад
Прорабатываю вариант по доработке моего сайта www.raionchik.by, сайт выполнен на PrestaShop: - Excel управление сайтом; - возможность размещения дополнительной рекламной таблицы (блока) (пример: в определенном разделе вставку Цена - Продавец №1 – Логотип ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
18 правок к сайту на битриксе по ТЗ. Сайт - интернет магазин. Правки частично косметическиие, частично функциональные. Нужен опытный человек. начать и окончить сегодня.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Мне необходимо изменить дизайн страницы на сайте http://infoavon.ru который выполнен на движке prestoshop. На главной странице есть слайдер, и два модуля картинок слева от слайдера. Задача — Слайдер растянуть по ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Интересует создание интернет-магазина на престе. Продукция — БАД, спортивное питание, витамины. Бюджет сайта в районе 10.000 рублей. Ничего отрисовывать специально не нужно, нужно интегрировать стиль и продукцию в действующий сервис с готовым ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется доработка/настройка стандартного функционала CMS Opencart и первичная SEO оптимизация. Дизайн предоставим (на стадии разработки). Из расширения функционала: экспорт/импорт каталога товаров (большооой csv), карточка подкатегории (всплывающее ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть не совсем функциональный интернет-магазин http://matroluxe.pl.ua/ И есть шаблон http://www.templatemonster.com/ru/oscommerce-templates-type/36712.html На основе шаблона надо сделать интернет-магазин матрасов. Добавить/переделать возможность выбора матрасов по нескольким параметрам (длина, ширина, жесткость, высота, рекомендуемая нагрузка, ценовой диапазон) ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад