Доработка интернет-магазина на MODx + Shopkeeper.

Есть интернет магазин работающий на CMS MODx Evo с модулем Shopkeeper.

В модуле Shopkeeper по умолчанию выводится и обрабатывается только поле "PageTitle" из карточки товара.

А нужно чтобы выводилось два поля "PageTitle" и "LongTitle".

Задача состоит в том, чтобы в исходный код модуля добавить обработку еще одного поля "LongTitle" для вывода его в менеджере заказов.

Пожалуйста указывайте сразу:

- Стоимость

- Примерные сроки

- Возможные варианты оплаты для Украины.