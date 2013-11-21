Доработка интерфейса интернет магазина под Битрикс

Требуется доработка интернет магазина под управлением Битрикс Бизнес. Нужна систематизация подкатегорий на сайте, в данный момент при заходе в категорию, отображается список подкатегорий, без разделения, а под ним ассорти из продокции. (во вложении фото).

Нужно сделать, что бы перед категориями стояли иконки (пока готовых нет - поставить любую с возможностью замены) и они были в виде столбца (если много категорий, то в 2 или 3 столбца).

Адрес сайта: doctor-h.com.ua

По сайту нужны будут еще доработки. И в дальнейшем Seo продвижение и поисковая оптимизация...