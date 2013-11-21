1. переделать карточку товара и подключить робокассу 2. Поставить ввод товара в наличии в начало раздела.
Редактирование интернет магазина
На данный момент необходимо сделать следующую работу
1. Оценить существующий движок работающего интернет магазина.
2. Оценить существующую верстку нового дизайна и прикрутить новый дизайн и дописать новые функции.
3. Написать ТЗ и заключить договор на реализацию обсужденного объема работы.
Если, кому интересно, пишите, обсудим.
Заявки фрилансеров
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