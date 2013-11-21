Редактирование интернет магазина

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Закрыт1 заявка143 просмотра

На данный момент необходимо сделать следующую работу

1. Оценить существующий движок работающего интернет магазина.

2. Оценить существующую верстку нового дизайна и прикрутить новый дизайн и дописать новые функции.

3. Написать ТЗ и заключить договор на реализацию обсужденного объема работы.

Если, кому интересно, пишите, обсудим.

11 лет назад
moykin
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров