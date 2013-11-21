Интернет-магазин на базе Wordpress

Уважаемые фрилансеры!

На базе wordpress нужно сделать магазин подержаных автомобилей со следующими возможностями:

1. Импорт автомобилей из внешней базы данных (есть обновляющаяся mysql база автомобилей, из нее нужно выдергивать некоторые автомобили и вставлять в магазин), и также есть внешние фото, которые также нужно импортировать,

2. Возможность поиска по следующим параметрам:

- производитель

- модель

- тип

- год выпуска

- цена

- пробег

- тип топлива

- цвет

- тип трансмиссии

- по произвольному слову

- по свойствам "распродажа", "бестселлер", "низкая цена"

и др.

3. сортировка результатов поиска по выбранному полю.

4. Планируется до 20 тысяч автомобилей (нужно чтобы при этом количестве поиск не тормозил)

5. Процедура заказа: клиент заполняет форму заказа, сообщение уходит на email менеджера, это всё.

6. Сайт на двух языках: русский, английский.

7. Менеджер должен иметь возможность управлять магазином: импортировать, добавлять автомобили, менять параметры автомобилей, добавлять фото.

Для лучшего понимания, как все должно работать - пожалуйста, смотрите рабочие макеты страниц (приложены).

Калькулятор расчета цены пока делать не нужно.

На ваше усмотрение, возможно использовать custom fields, custom types, custom taxonomies.

Пожалуйста, сообщите приблизительные сроки и цены.

Если есть вопросы, задавайте.