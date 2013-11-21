Прикрутить оплату через QIWI к самописному сайту

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Закрыт5 заявок129 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Интересует стоимость и сроки прикрутки оплаты товара через киви кошелёк к самописному сайту.

Ссылку сайта сброшу в личку.

11 лет назад
iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров