Здравствуйте! Раз вы посетили нашу страницу, вероятнее всего что вы думаете о внедрении или доп. настройке CRM для вашей компании.
Вот перечень наших услуг, которые могут вас заинтересовать:
1. Отдел продаж "ПОД КЛЮЧ";
2. Тонкая настройка CRM Bitrix24;
3. Интеграция Битрикс 24 с любым сайтом;
4. Интеграция с IP телефонией;
5. Интеграция с сервисом емейл рассылок;
6. Интеграция с сервисом СМС рассылок;
7. Проработка бизнес процессов;
8. Внедрение бизнес процессов;
9. Изменение интерфейса CRM;
10. Написание пользовательских модулей;
11. Интеграция с внешними сервисами;
12. Разработка аналитических панелей;
13. Обучение персонала и руководства.
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Есть вопросы по Битрикс24? Задавайте, не стесняйтесь! :)
+38 (093) 780-48-56
Email: [email protected]
Скайп: ilevel.ws
ВК: https://vk.com/ivan.gridnev
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Веб-сайт: http://ilevel.ws