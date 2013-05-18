iLEVEL

Иван iLEVEL

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Битрикс24 "под ключ": Отдел продаж, CRM, Бизнес процессы, Телефония, Разработка модулей, Аналитика

Здравствуйте! Раз вы посетили нашу страницу, вероятнее всего что вы думаете о внедрении или доп. настройке CRM для вашей компании.

Вот перечень наших услуг, которые могут вас заинтересовать:

1. Отдел продаж "ПОД КЛЮЧ";

2. Тонкая настройка CRM Bitrix24;

3. Интеграция Битрикс 24 с любым сайтом;

4. Интеграция с IP телефонией;

5. Интеграция с сервисом емейл рассылок;

6. Интеграция с сервисом СМС рассылок;

7. Проработка бизнес процессов;

8. Внедрение бизнес процессов;

9. Изменение интерфейса CRM;

10. Написание пользовательских модулей;

11. Интеграция с внешними сервисами;

12. Разработка аналитических панелей;

13. Обучение персонала и руководства.

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Есть вопросы по Битрикс24? Задавайте, не стесняйтесь! :)

+38 (093) 780-48-56

Email: [email protected]

Скайп: ilevel.ws

ВК: https://vk.com/ivan.gridnev

Facebook: https://www.facebook.com/i.ivan.gridnev

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Веб-сайт: http://ilevel.ws

Отзывы заказчиков

itconfig
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта на cms Джумла 2.5
Joomla
все на 5
Всё было хорошо. Рекомендую!
Ответный отзыв
tw1m
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$70
9 баллов
10 лет назад
Добавить пару страниц на сайт
Сотрудничали давно. Все согласно оговоренным условиям.
Всё было хорошо. Рекомендую!
Ответный отзыв
IllusionMGS
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Сделать кнопочки в кабинете сайта -с рисунками
Спасибо!
Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
happytoys
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Верстка дизайна на CMS
Joomla
Хорошая работа! Спасибо!
Оплата в сроки. Вопросы по существу. рекомендую!
Ответный отзыв
rastamakc
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$21
10 баллов
12 лет назад
Вёрстка одной страницы
Сделал быстро и качественно! Работой доволен!
Толковый заказчик. Вопросы только по существу. Рекомендую!
Ответный отзыв
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