Битрикс24 "под ключ": Отдел продаж, CRM, Бизнес процессы, Телефония, Разработка модулей, Аналитика

Здравствуйте! Раз вы посетили нашу страницу, вероятнее всего что вы думаете о внедрении или доп. настройке CRM для вашей компании.

Вот перечень наших услуг, которые могут вас заинтересовать:

1. Отдел продаж "ПОД КЛЮЧ";

2. Тонкая настройка CRM Bitrix24;

3. Интеграция Битрикс 24 с любым сайтом;

4. Интеграция с IP телефонией;

5. Интеграция с сервисом емейл рассылок;

6. Интеграция с сервисом СМС рассылок;

7. Проработка бизнес процессов;

8. Внедрение бизнес процессов;

9. Изменение интерфейса CRM;

10. Написание пользовательских модулей;

11. Интеграция с внешними сервисами;

12. Разработка аналитических панелей;

13. Обучение персонала и руководства.

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Есть вопросы по Битрикс24? Задавайте, не стесняйтесь! :)

+38 (093) 780-48-56

Email: [email protected]

Скайп: ilevel.ws

ВК: https://vk.com/ivan.gridnev

Facebook: https://www.facebook.com/i.ivan.gridnev

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Веб-сайт: http://ilevel.ws