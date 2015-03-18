Натянуть вёрстку на Joomla 3

$50
Системы управления (CMS)Завершен11 заявок240 просмотров
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Натянуть вёрстку на Joomla 3, элементарно проработать шаблон, добавить удобную галерею.

Формы подключать не нужно, это будет проделано отдельно.

Вёрстка и ТЗ по страницам в приложении.

Указывайте свои цены и сроки.

Предпочтение отдам наиболее низкой цене в соотношении с рекомендациями.

Joomla
9 лет назад
iLEVEL
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
FoxyFru
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$50
3 дня
Всё было выполнено на высшем уровне. Маргарита - первоклассный специалист своего дела! :)
Все прекрасно. Отличный, честный заказчик. Мои рекомендации.