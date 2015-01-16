Мелкие доработки сайта на Вордпресс

Нужны небольшие доработки сайта на WP

поправить форму, блог подключить, настроить кросспостинг и еще разные мелочи.

ТЗ в Аттаче.

Группы в соцсетях еще не созданы- будут созданы по ходу обсуждения возможностей модуля.

Прошу озвучить:

-стоимость каждого пункта доработки

-общую стоимость

-срок релизации(именно чистая работа, без учета обсуждений и простоей по причине ожиданий регистрации соцсетей)

С успешным кандидатом продолжим работу по доработкам сайта (делаем по немного). По ходу работы будут рассматриваться предложения по новым доработкам.

!!!!!!ненадо шаблонных ответов, прошу ответить так как я запросил.

!!!!!!ненадо заваливать предложениями в личку. Пишите только если есть вопрос по работам.