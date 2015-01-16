Мелкие доработки сайта на Вордпресс

$24
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки133 просмотра
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Нужны небольшие доработки сайта на WP

поправить форму, блог подключить, настроить кросспостинг и еще разные мелочи.

ТЗ в Аттаче.

Группы в соцсетях еще не созданы- будут созданы по ходу обсуждения возможностей модуля.

Прошу озвучить:

-стоимость каждого пункта доработки

-общую стоимость

-срок релизации(именно чистая работа, без учета обсуждений и простоей по причине ожиданий регистрации соцсетей)

С успешным кандидатом продолжим работу по доработкам сайта (делаем по немного). По ходу работы будут рассматриваться предложения по новым доработкам.

!!!!!!ненадо шаблонных ответов, прошу ответить так как я запросил.

!!!!!!ненадо заваливать предложениями в личку. Пишите только если есть вопрос по работам.

9 лет назад
nirro
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад