Парсинг данных и заливка на сайт

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок185 просмотров
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Есть сайт источник.

Есть интернет-магазин (ocStore Версия 1.5.5.) Модуль импорта-экспорта стоит, но работает не так как хотелось бы.

Необходимо написать парсер (не декстоп), который будет в указанные сроки заходить на сайт источник и заливать новую информацию на интернет-магазин.

То есть - полная синхронизация данных на обоих сайтах.

Указывайте сроки и цены.

9 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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