Парсинг данных и заливка на сайт

Нужно сделать 2 формы на Joomla. 1) Форма обратной связи 2) Форма заказа звонка Макеты форм есть. Так же нужно их запрограммировать чтобы отсылали мне на почту письма.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт источник.
Есть интернет-магазин (ocStore Версия 1.5.5.) Модуль импорта-экспорта стоит, но работает не так как хотелось бы.
Необходимо написать парсер (не декстоп), который будет в указанные сроки заходить на сайт источник и заливать новую информацию на интернет-магазин.
То есть - полная синхронизация данных на обоих сайтах.
Указывайте сроки и цены.
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