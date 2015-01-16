Парсинг данных и заливка на сайт

Есть сайт источник.

Есть интернет-магазин (ocStore Версия 1.5.5.) Модуль импорта-экспорта стоит, но работает не так как хотелось бы.

Необходимо написать парсер (не декстоп), который будет в указанные сроки заходить на сайт источник и заливать новую информацию на интернет-магазин.

То есть - полная синхронизация данных на обоих сайтах.

Указывайте сроки и цены.