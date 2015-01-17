Поправить одну страничку на сайте WP

$10
Системы управления (CMS)Завершен10 заявок167 просмотров
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Поправить одну страничку на сайте WP.

Перекосило страницу новостей, растянулся футер, перед меню сверху появился непонятный отступ. Между футером и концом контента так же появился огромный отступ.

9 лет назад
TarasenkoTanya
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Grigorius
Григорий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Осталась очень довольна сотрудничеством. Все было сделано быстро и профессионально. Задачу понимает с полуслова. По другим проектам рада буду сотрудничать.
Хороший заказчик - всегда на связи, оплата моментальная.