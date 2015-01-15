Необходимо сделать сайт

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок182 просмотра
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Пример сайта, который нравиться http://mtservice.ru/apple/phones/apple-iphone-4.html

Задача сделать похожий сайт. Можно по шаблону. Из функционала только поиск телефонов.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)