Joomshoping - Доработать страницу "оплата и доставка"

Нужно чтобы скрипт позволял иметь доступ к определенному разделу на форуме после оплаты или без нее (должно опционально задаваться в админке) 1. оплата через http://robokassa.ru/ru/ 2. должен быть выбор оплаты - 1 сутки - 1 неделя - 1 месяц выбор так ...