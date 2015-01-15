Joomshoping - Доработать страницу "оплата и доставка"

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка112 просмотров
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Задача

Модифицировать страницу "Доставка и оплата" http://keraplant.natix.ru/oplata-i-dostavka согласно прототипу заказчика - в приложении.

Это фактически обычная текстовая страница но со вставкой функционального блока - "Тарифы и сроки доставки".

Внедрение данного блока на сайт потребует определенных программных доработок изложенных в ТЗ вот ссылка.

https://docs.google.com/document/d/1BOU_091bKK2ce8Z6XVxTC3fLKJtu69aVdVeBFnGnFMg/edit?usp=sharing

Без опыта работы в Joomshoping - прошу не беспокоить, оплата WMR, ЯД - по факту.

9 лет назад
WDSiU
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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