UP Компонента

Требуется написать модуль тестов для CMS DLE 9.4 и выше (обязательно, что бы работал и на последней версии 10.4). По функционалу тест должен быть примерно такой - vobzore.com/test/test-0098.php Оформление теста должно быть в CSS, предпочтительные цвета: CC6600 ...
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Есть такой компонент JoomlaGrabber для joomla 2.5
Компонент скачивает материал только в стандартные категории joomla. Нужно добавить также скачивание статей в компонент Community Answers 1.7.0. Это компонент вопросов-ответов. Один зарегистрированный пользователь задаёт вопрос. Другой зарегистрированный пользователь даёт ответ. В компоненте идёт разделение на части - вопросы и ответы.
Наш компонент JoomlaGrabber должен скачивать статью с сайта и устанавливать её именно в часть "вопрос" компонента Community Answers 1.7.0, а именно в указанную категорию (под категорию) этого компонента. В дальнейшем, если любой зарегистрированный пользователь захочет дать ответ на этот вопрос, он может дополнить его своим ответом.
Также при скачивании статей в компоненте JoomlaGrabber есть выбор пользователя, который будет автором опубликованных статей. Нужно внедрить в компонент JoomlaGrabber функцию случайного выбора пользователя из числа зарегистрированных на сайте. Для каждой скаченной статьи - свой случайно выбранный пользователь. Ну и конечно оставить функцию выбора пользователя по стандарту для всех скаченных статей.
При скачивание страницы, компонент должен прописать keywords со страницы, которую берём.
Ещё в самом компоненте (в админке) есть функция правки части "Ответ". Но при попытке что-то исправить - ничего не получается. Это или БАГ или так должно быть. Короче нужно исправить, что бы была возможность с админки править ответы зарегистрированных пользователей.
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