UP Компонента

Есть такой компонент JoomlaGrabber для joomla 2.5

http://tushov.ru/

Компонент скачивает материал только в стандартные категории joomla. Нужно добавить также скачивание статей в компонент Community Answers 1.7.0. Это компонент вопросов-ответов. Один зарегистрированный пользователь задаёт вопрос. Другой зарегистрированный пользователь даёт ответ. В компоненте идёт разделение на части - вопросы и ответы.

Наш компонент JoomlaGrabber должен скачивать статью с сайта и устанавливать её именно в часть "вопрос" компонента Community Answers 1.7.0, а именно в указанную категорию (под категорию) этого компонента. В дальнейшем, если любой зарегистрированный пользователь захочет дать ответ на этот вопрос, он может дополнить его своим ответом.

Также при скачивании статей в компоненте JoomlaGrabber есть выбор пользователя, который будет автором опубликованных статей. Нужно внедрить в компонент JoomlaGrabber функцию случайного выбора пользователя из числа зарегистрированных на сайте. Для каждой скаченной статьи - свой случайно выбранный пользователь. Ну и конечно оставить функцию выбора пользователя по стандарту для всех скаченных статей.

При скачивание страницы, компонент должен прописать keywords со страницы, которую берём.

Ещё в самом компоненте (в админке) есть функция правки части "Ответ". Но при попытке что-то исправить - ничего не получается. Это или БАГ или так должно быть. Короче нужно исправить, что бы была возможность с админки править ответы зарегистрированных пользователей.

Сайт http://всеответытут.рф