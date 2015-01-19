Внести правки в OPENCART

Здравствуйте! Необходимо в срочном порядке сделать плагин для cms Wordpress. На все про все 2-3 дня и начать надо будет уже 16.01.2015. По этому, у кого нет времени, не тратим свое и мое время. Что собственно за ...
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здравствуйте, нужно внеси правки:
1. Главная – расстояние между кнопками в правом меню. (http://prntscr.com/5sh7q2)
2. Главная – баг при увеличении 125%( http://prntscr.com/5sh81g).
3. Подпись блока – Наши объекты (http://prntscr.com/5sh8hb)
4. Заголовки в разделах – на белом фоне (как Каталог - http://subname.money-v-inet.ru/katalog/)
5. Отцентрировать в каталоге заголовки блоков в контенте (http://prntscr.com/5sh974)
6. Правые меню во всех разделах на одном уровне – как в Услуги - http://subname.money-v-inet.ru/uslugi
Оставляйте заявки с ценой и сроками!
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