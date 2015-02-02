Правки сайта на Битрикс

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок260 просмотров
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Capital-growth.ru

Основные правки:

1. Передвинуть меню и номер телефона, поменять баннер и расширить его на всю страницу - https://yadi.sk/i/MurmKZvldz3Kv

2. Добавить пару кнопок с поп-ап формами обратной связи

3. Стандартизировать шрифт на всех страницах

4. Продублировать меню в подвале

Ну и еще что-то по мелочи, типа пунктов 3,4

Заявки без явно указанной цены и сроков - не рассматриваю. Цену - указывайте за весь комплекс работ, стоимость часа вашей работы - не интересует.

Спасибо

9 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
FoxyFru
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$15
2 дня
Оперативно и качественно. Благодарю и рекомендую!
Оплата в полном объеме и без задержек. Прекрасный заказчик. Мои рекомендации.
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