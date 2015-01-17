Установка кинопоиск парсера DLE

Требуется написать модуль тестов для CMS DLE 9.4 и выше (обязательно, что бы работал и на последней версии 10.4). По функционалу тест должен быть примерно такой - vobzore.com/test/test-0098.php Оформление теста должно быть в CSS, предпочтительные цвета: CC6600 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток.
Нужно установить платную версию кинопоиск парсера. http://4mod.org/
Прошу писать только тех кто имеет опыт.
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