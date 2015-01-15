Перенести с друпала на престашоп

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка107 просмотров
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Задача:

Перенести с друпала, на систему управения престашоп.

Бюджет обсуждается. Желательно быстро сделать.

Чем раньше тем, лучше.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)