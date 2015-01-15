MODX доделать

Необходимо сделать небольшие правки. А именно поменять русские слова на американские. Вот сайт http://worldsalesofboats.com/index.php?route=product/category&path=59
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть вертска, а так же натяжка на мод икс рево. Не работает функционал.
Нужно доделать. Оставляйте заявки кто оперативно сможет помочь.
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