MODX доделать

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки108 просмотров
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Есть вертска, а так же натяжка на мод икс рево. Не работает функционал.

Нужно доделать. Оставляйте заявки кто оперативно сможет помочь.

MODX
9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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