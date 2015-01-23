Натянуть на джумлу готовую верстку

$25
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок202 просмотра
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есть готовая верстка нужно натянуть на джумлу

главная

внутреняя страница

страница контактов

из функционала

форма обратной связи на главной и на странице контактов (фокс контакт)

все остальное в модуль кастом хтмл

срочно должно быть готово до субботы

9 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
9 лет назад
$35
1 день
Качественно, точно в срок, профессионально! Настоятельно рекомендую!
Спасибо, все отлично!