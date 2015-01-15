Верстка сайта, прикрутка его на WordPress

Пример сайта, который нравиться http://mtservice.ru/apple/phones/apple-iphone-4.html Задача сделать похожий сайт. Можно по шаблону. Из функционала только поиск телефонов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать и прикрутить к вордпресс сайт, дизайн готов, фотошоп в слоях
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт визитка. Без какого либо функционала. Задача: Перенести с друпала, на систему управения престашоп. Бюджет обсуждается. Желательно быстро сделать. Чем раньше тем, лучше.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $25
есть готовая верстка нужно натянуть на джумлу главная внутреняя страница страница контактов из функционала форма обратной связи на главной и на странице контактов (фокс контакт) все остальное в модуль кастом хтмл срочно должно быть готово до субботыЗавершен9 лет назад
Необходимо скопировать сайт. Вот ссылка: http://deltaestate.ru/ Задача скопировть без функционала. И натянуть на wordpress. Сделать как можно быстрее, в заявках оставляйте стоимость и срок.Завершен9 лет назад
Есть вертска, а так же натяжка на мод икс рево. Не работает функционал. Нужно доделать. Оставляйте заявки кто оперативно сможет помочь.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать небольшие правки. А именно поменять русские слова на американские. Вот сайт http://worldsalesofboats.com/index.php?route=product/category&path=59Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требудется разработка сайта учета сотрудников на предприятии, их дневников и их тестирования с оценками и сводными таблицами отчетов. Сайт нужно будет передавать по франшизе, поэтому нужен какой то функционал для подключения нового владельца сайта. Предположительно мы ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Надо добавить в таблицы в прайс 2 наименования услуг. Все просто - тем, кто разбирается - на 5 минут.Завершен9 лет назад
Модуль должен позволять выкладывать фото, видео, документы, вести блоги пользователей и так далее. Модуль может быть платным. Предпочтение исполнителям которые уже работали с такой задачей.Завершен9 лет назад
- $10
Доброе время суток. Нужно установить платную версию кинопоиск парсера. http://4mod.org/ Прошу писать только тех кто имеет опыт.Завершен9 лет назад