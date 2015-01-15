Верстка сайта, прикрутка его на WordPress

$20
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок181 просмотр
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Необходимо сверстать и прикрутить к вордпресс сайт, дизайн готов, фотошоп в слоях

https://yadi.sk/d/D12VdpmNe24rH

WordPressВерстка сайта
9 лет назад
Belyi92
Игорь 
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва