Верстка сайта, прикрутка его на WordPress

Требудется разработка сайта учета сотрудников на предприятии, их дневников и их тестирования с оценками и сводными таблицами отчетов. Сайт нужно будет передавать по франшизе, поэтому нужен какой то функционал для подключения нового владельца сайта. Предположительно мы ...