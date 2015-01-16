Починить вход на WordPress

Необходимо сделать несколько доработок на сайте (MODx Revo) 1) поправить стандартный скрипт CMS выгрузки/загрузки товаров (необходимо добавить поле под арктикул); 2) в карточке товара кнопку "Есть в наличии" сделать неактивной, чтобы при клике на неё не выполнялись ...