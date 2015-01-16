Починить вход на WordPress

Поправить одну страничку на сайте WP. Перекосило страницу новостей, растянулся футер, перед меню сверху появился непонятный отступ. Между футером и концом контента так же появился огромный отступ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При вводе правильного логина и пароля ничего не происходит.
Пароль точно верный, т. к. если ввести неправильный пароль то ситема реагирует, что пароль не верный.
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