Необходимо поправить модуль "Самые читаемые" для Joomla! 3.0.4 . Суть вот в чем: модуль отображает самые популярные материалы в виде названия материала, а мне нужно изображение материала и название. Изображение и название должны быть ссылкой на материал. Если вы сможете справиться с этой работой, то у меня еще к вам будут предложения подобного типа