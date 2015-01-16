Модуль Самые Читаемые

$20
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок64 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо поправить модуль "Самые читаемые" для Joomla! 3.0.4 . Суть вот в чем: модуль отображает самые популярные материалы в виде названия материала, а мне нужно изображение материала и название. Изображение и название должны быть ссылкой на материал. Если вы сможете справиться с этой работой, то у меня еще к вам будут предложения подобного типа

9 лет назад
Revoo
26 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад