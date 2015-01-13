Revoo

Никита Revoo

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Модуль Самые Читаемые

    $20

    Необходимо поправить модуль "Самые читаемые" для Joomla! 3.0.4 . Суть вот в чем: модуль отображает самые популярные материалы в виде названия материала, а мне нужно изображение материала и название. Изображение и название должны быть ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн вывода материалов в категории

    $20

    Для сайта под управлением CMS Joomla 3.0.4 необходимо оформить дизайн вывода материалов в категории для кино-сайта. Вид должен быть в виде картинки материала и названия. Желательно если возможно при наведении на картинку курсором мышки, картинка ...

    Joomla
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вид материалов

    Здравствуйте! Хотел бы вам предложить работу. У меня есть мультимедийный сайт, в котором есть разделы: фильмы, музыка и игры, нужно для разделов фильмы и игры оформить вид материалов, картинка и название материала, на одной странице ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн вида материалов

    $20

    У меня есть мультимедийный сайт. На сайте необходимо настроить и оформить страницу вида материалов и страницу с материалом, отдельно нужно настроить для страниц фильмов, музыки и игр. На данный момент у меня материал выводится в ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад