Для сайта под управлением CMS Joomla 3.0.4 необходимо оформить дизайн вывода материалов в категории для кино-сайта. Вид должен быть в виде картинки материала и названия. Желательно если возможно при наведении на картинку курсором мышки, картинка затемняется на 50% и появляется значок плеер, на который можно нажать и перейти непосредственно к странице с материалом. Вы можете выполнить такую работу?