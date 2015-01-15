Сайт строительной компании

# 1 — $ 150

От вас, на данном этапе конкурса, требуется предоставить дизайн главной страницы, на основе которого мы выберем победителя.

С победителем продолжим сотрудничество по созданию дизайна внутренних страниц (страница услуги + информационная страница) на основе главной.

Логотипа у компании нет, поэтому (по вашему желанию) вы можете его также нарисовать, что, безусловно, будет преимуществом вашей работы.

Основные требования к дизайну, а также схемы всех страниц вы найдете во вложении.

Общая сумма по данному проекту (за 3 страницы - 8 000 рублей).

Требования к конечным материалам - послойный psd файл (3 шт)