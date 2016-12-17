Имеется 8 страниц в верстку. Каждая выполнена в разрешении 1170, 970, 750, 480 и 320 пикселей. Исходник - послойный photoshop. Необходимо выполнить верстку с использованием фреймворка bootstrap 5 в соответствии с дизайном. Бюджет 10 000 руб. Оплата ...
Виталий webbasterwebbaster
- $140HTML-верстка2 исполнителяЗавершен3 года назад
- $40
Адаптивная, bootstrap. Страницы: главная (home), внутренние (inner), контакты. Во вложении все дизайн-шаблоны + примеры внутренних, все на основе одного каркаса (также приложен к заданию). ТЗ во вложении. Бюджет 3 000 руб. Оплата Яндекс.Деньги или перевод на карту Сбербанка.Завершен3 года назад
Требуется адаптивно сверстать (на bootstrap) страницы дизайна интернет-магазина используя html5+css3+js+jquery. На страницы необходимо подключить fancyapps + прочие плагины. Все страницы на одном каркасе (прикрепляю). Также прикрепляю несколько страниц для примера, чтобы было понимание по наполнению этого ...Завершен3 года назад
Требуется сверстать сайт. 3 страницы. На bootstrap. Перестроение при изменении ширины показаны для размера 960, 768 и 320 px Исходник psd Прилагаю jpg макеты и краткое ТЗ. Рассчитываю, что исполнитель приступит к выполнению сразу после обсуждения деталей. Предлагайте ...Завершен4 года назад
- $15
Общее количество 50 фотографий (архив во вложении). Требуется вырезать изображения. Размер изображений, как и названия файлов нужно оставить без изменений. Результат - png на прозрачном фоне. Бюджет 1 000 руб. Оплата Яндекс.Деньги или карта Сбербанка. Без вариантов.Завершен5 лет назад
- $20
Требуется создать изображение аналогичное тому, что на фото во вложении (Изображение 2). Сам вендинговый аппарат изображать не нужно, а нужен лишь "вал" капсул с бахилами внутри (с разноцветными крышками - берем 7 цветов радуги), как ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Вырезать 3 изображения. Результат - png с прозрачным фоном. Оплата Яндекс.Деньги. Без вариантов.Завершен5 лет назад
Требуется выполнить обрисовку кривыми подпись (прикрепленный файл). Срок выполнения - сегодня.Завершен5 лет назад
8 фото во вложении. Задача - получить рисованные предметы (в векторном формате). Пример (из другой сферы) во вложении.Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть 8 сайтов конкурентов, которые нужно проанализировать в сервисе http://spywords.ru/ Для анализа достаточно иметь подписку pro. Предложите, пожалуйста, вашу цену.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $17
Требуется вырезать фон (57 фото). Результат должен быть в png формате с прозрачным фоном. Бюджет 1100 руб.Завершен8 лет назад
- $15
Есть 17 небольших набросков изделий (см. архив). Требуется перевести их в вектор. Каждая из 17 картинок должна быть выполнена в 2х вариантах - с размерами* (1:1 как на jpg исходнике) и без размеров (только изделие) * ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $12
Требуется озвучить 2 сообщения для АТС. -----1-------------- Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Росфиксатор - производство и продажа фиксаторов арматуры. Специалист ответит через несколько секунд. Оставайтесь на линии! -----2-------------- Здравствуйте. Вас приветствует компания Росфиксатор. К сожалению, вы позвонили в нерабочее ...Озвучивание1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Требуется логотип для Салона-Ателье «Мастер и Маргарита». Бриф во вложении. С победителем конкурса на основе логотипа создадим Визитку, Буклет, Плакат. Дополнительная оплата за данный дизайн — 20wmrЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $160
Что такое термопластавтомат можно посмотреть здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%EC%EE%EF%EB%E0%F1%F2%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2 Объем текста около 86 000 знаков. Форматирование переведенного документа должно быть сохранено. Бюджет 8 000 рублей. Оплата либо WMR либо на карту Сбербанка. PS Перед выбором исполнителя попрошу перевести небольшой кусочек, ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $150
От вас, на данном этапе конкурса, требуется предоставить дизайн главной страницы, на основе которого мы выберем победителя. С победителем продолжим сотрудничество по созданию дизайна внутренних страниц (страница услуги + информационная страница) на основе главной. Логотипа у ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $23
Требуется создать дизайн 2х плакатов (+ на базе плакатов 2 листовки). Бюджет 1 000 рублей. Подробное ТЗ во вложении. Изображения, указанные в ТЗ передам исполнителю. Для ознакомления смотрите на шатере 128307872 113017411 213290269 210850975 PS Технические требования типографии к макету также вышлю исполнителю.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется качественная обтравка 11 фото (архив во вложении). Результат работы - 11 psd файлов с обтравленными изделиями. Бюджет 300 руб. Срок 1 день. Ссылка на скачивание архива https://yadi.sk/d/HwrPMyTNcMj2sЗавершен9 лет назад
- $30
Сделать логотип вписывающийся в существующий сайт.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется настройка вывода фильтров для небольшого сайта с каталогом. Сайт поставлен на движке и фильтрация производится средствами cms. Нужно написать небольшой скрипт на js для вывода полей фильтра. Требуются знания php и mysql. Сайт и детальное ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад