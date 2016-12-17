webbaster

Виталий webbaster

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$280
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Eugene1345
Евгений 
24 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
$140
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка ИМ на bootstrap + js (jquery)
Все хорошо, отменили проект из-за болезни, проблем не возникло , рекомендую
Исполнитель отказался от выполнения задания по болезни. Предоплату вернул.
Ответный отзыв
kost_enikov
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$140
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка ИМ на bootstrap + js (jquery)
Спасибо за сотрудничество! Виталий дал четкое и понятное Т3, и всегда был на связи! Оплату получил сразу после проверки проекта, рекомендую!
Работа выполнена хорошо. Результат устроил. Спасибо.
Ответный отзыв
TequiIa
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта-визитки + немного js (jquery)
Очень хороший заказчик , рекомендую к сотрудничеству.
Все хорошо. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
ShArV1
Артем 
31 годМолдова
9 лет в сервисе
Был
год назад
$140
10 баллов
3 года назад
Верстка дизайна интернет магазина
Все хорошо
Работа выполнена в срок. Результатом доволен. Спасибо.
Ответный отзыв
htmljpg
25 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$35
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка bootstrap (3 страницы + popup окна)
Отличный заказчик с понятной и доступной задачей. Рекомендую Виталия, как отличного заказчика, с которым приятно иметь дело. Оплата сразу же после выполнения. Спасибо за проект
Верстка выполнена хорошо. Результатом остался доволен. Спасибо за работу.
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