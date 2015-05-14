Перевод технической документации на термопластавтомат

$160
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Завершен11 заявок256 просмотров

Что такое термопластавтомат можно посмотреть здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%EC%EE%EF%EB%E0%F1%F2%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2

Объем текста около 86 000 знаков.

Форматирование переведенного документа должно быть сохранено.

Бюджет 8 000 рублей. Оплата либо WMR либо на карту Сбербанка.

PS Перед выбором исполнителя попрошу перевести небольшой кусочек, что бы понять адекватность перевода.

10 лет назад
webbaster
Виталий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

FastTranslation
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$25
2 дня
Все хорошо! Спасибо за работу.
Было приятно поработать с Виталием, точное ТЗ, всегда на связи, оплата в срок!

Заявки фрилансеров

FastTranslation
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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