Добрый день

Нужно сделать перевод с русского на английский несложного текста. Многие элементы текста повторяются, поэтому прошу адекватно произвести оценку текста. Текст нужно перепроверить, чтобы перевод был качественный.

Оплата 3 доллара за весь перевод. Срок – сегодня. Перевод прикреплен к проекту.

Ждем ваших комментариев, сроков и согласие работать за бюджет.