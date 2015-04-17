Нужно сделать перевод

$5
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Закрыт1 заявка135 просмотров

Добрый день

Нужно сделать перевод с русского на английский несложного текста. Многие элементы текста повторяются, поэтому прошу адекватно произвести оценку текста. Текст нужно перепроверить, чтобы перевод был качественный.

Оплата 3 доллара за весь перевод. Срок – сегодня. Перевод прикреплен к проекту.

Ждем ваших комментариев, сроков и согласие работать за бюджет.

10 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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