Перевести с английского на украинский

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Закрыт17 заявок246 просмотров

Задание необходимо выполнить до вторника.

Файл с текстом приложил.

10 лет назад
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров