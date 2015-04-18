Перевод с русского на английский

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Завершен20 заявок293 просмотра

Необходимо сделать перевод на английский язык русского текста. Текст находится во вложении. Срок 1 день. Цену назначайте сами.

10 лет назад
olegfox1991
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

Judiett
Юлия 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Все отлично. Спасибо.
Интересное задание, быстрая оплата. Рекомендую!

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Judiett
Юлия 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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