Это анкета для поступления в ВУЗ по системе UNI-Asist. Всего 3 одинаковых анкеты по 4 листа. Нужно проверить правильность заполнения немецкого текста, без ошибок ли текст, так как иногда пользовались гуглтранслейтом. ...
Перевести статью на Турецкий
Необходимо перевести статью на Турецкий язык. Тематика - Авто
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